20. Juli 2017

Beim Kauf einer neuen Zahnbürste haben Verbraucher im Handel oftmals die Qual der Wahl, denn in den Regalen gibt es u.a. Oszillierende Bürsten, Schall- und Ultraschallzahnbürsten. Die Auswahl der richtigen elektrischen Zahnbürste ist daher für viele kompliziert geworden. Um die Auswahl etwas einzugrenzen, haben wir uns für unseren heutigen Test die elektrische Zahnbürste Oral-B White 7000 vorgenommen. Um welche Technik es sich hierbei genau handelt und warum manche Bezeichnungen in die Irre führen, das zeigt der folgende Testbericht.

Elektrische Zahnbüste oder Handzahnbürste?

Im Grunde gibt es nur drei Arten von Zahnbürsten auf dem Markt: wiederaufladbare, elektrische Zahnbüsten, Batteriezahnbürsten und herkömmliche Handzahnbürsten. Letzteren wird nachgesagt nicht so gut zu sein, wie die Elektrischen, doch das ist nicht ganz richtig! Grundsätzlich kann man sagen, dass sowohl das Putzen mit der elektrischen Zahnbürste, als auch mit der herkömmlichen Handzahnbürste völlig in Ordnung sind, wenn richtig geputzt wird! Bei einer ordentlichen Anwendung reinigen elektrische Zahnbürsten die Zähne aufgrund ihrer technischen Überlegenheit jedoch etwas besser und vor allem schneller als Handzahnbürsten.

Es gibt auch Fälle, in denen der Einsatz einer modernen, elektronischen Zahnbürste deutliche Vorteile bietet. Zum Beispiel bei älteren Menschen mit Bewegungseinschränkungen oder Kindern empfiehlt sich manchmal eine rotierende Bürste. Kinder, die nicht gerne putzen, können so trotzdem eine gründlichere Reinigung erzielen, ohne dass sie sich beim Putzen besonders anstrengen müssen. Auch geben manche elektrische Zahnbürsten- wie zum Beispiel unsere Zahnbüste im Test- eine Anregung in Form eines zusätzlichen Timers oder App-Verbindung. Eltern sollten dennoch nicht auf eine Nachkontrolle verzichten. Auf die richtige Zahnbürste alleine kommt es beim Putzen nicht an. Erfahren Sie deshalb jetzt 5 Dinge, worauf Sie beim Zähneputzen unbedingt achten sollten.

Oszillierende Bürsten vs Schallzahnbürsten

Die sogenannten Schallzahnbürsten sind per se nicht besser als diese mit oszillierend-rotierenden Bürsten. Lediglich die Bezeichnung Schallzahnbürste hat sich für viele Modelle eingebürgert. Der Unterschied: Die Köpfe dieser Zahnbürsten sind länglich und vibrieren mit Tausenden Bewegungen pro Minute besonders stark. Der Schall an sich wirkt sich jedoch nicht direkt auf die Zähne aus. Die Bezeichnung Schallzahnbürste ist daher unpassend gewählt, lockt aber jede Menge Kunden an.

Oszillierend-rotierende Bürsten- wie unsere Oral B Zahnbürste im Test- hingegen haben in der Regel runde Köpfe, die im Halbkreis so schnell hin- und herschwingen, dass es für das menschliche Auge kaum sichtbar ist. Elektrische Zahnbürsten von Oral-B, wie die SmartSeries 7000, verwenden eine klinisch geprüfte, oszillierend-rotierend-pulsierende Technologie. Der runde Bürstenkopf pulsiert, um Plaque zu lösen. Dieser wird durch anschließendes Oszillieren und Rotieren weggewischt. Elektrische Zahnbürsten von Oral-B leisten dabei bis zu 48.800 Bewegungen pro Minute.