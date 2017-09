06. September 2017

Eine einfache Alarmanlage reicht vielen Hausbesitzern nicht mehr. IP-basiert soll sie sein, sprich über eine Netzwerkverbindung immer und überall erreichbar. Mit dem Homematic IP Starter Set Sicherheit können von unterwegs mobil Aktivitäten in der Wohnung überwacht werden. Der Access Point verbindet dabei das Smartphone über die Homematic IP Cloud mit den Homematic IP Geräten. Diese können sogar um weitere Geräte wie Heizkörperthermostat, Rauchmelder oder sogar Steckdosen erweitert werden. Zum Einstieg belassen wir es bei unserem Test jedoch beim Starter Set Sicherheit und präsentieren heute den Testbericht.

Das Homematic IP Starter Set Sicherheit ist Teil des Homematic Smart-Home-Systems von eQ-3. Das Starter Set Sicherheit beinhaltet den Homematic IP Home Control Access Point, einen Homematic IP Bewegungsmelder inkl. Dämmerungssensor für innen und einen Homematic IP Tür- und Fensterkontakt. Das System bietet eine Wohnraum-Überwachung und somit mehr Sicherheit in den eigenen vier Wänden. Der Access Point verbindet das Smartphone über die Homematic IP Cloud mit den jeweiligen via Funk verbundenen Homematic IP Geräten. Die komfortable Steuerung sowie Alarm Meldungen erfolgen über die kostenlose Homematic IP App, welche wir uns für den Test aus dem Google Play Store installiert haben.

Wir testen und bewerten das Set anhand folgender Kriterien: Ausstattung, Materialeigenschaften, Handhabung und Funktion/Leistung.

Erster Eindruck und Installation

Das Starter Set kommt in einer schönen und übersichtlichen Verpackung ins Haus. Alle Materialen wirken wertig und sowohl der Access Point als auch die Sensoren wurden gut verarbeitet. Das Anbringen des Access Points, des Bewegungsmelders und der Sensoren verläuft einfach und schnell. Hierbei bedarf es keinerlei baulichen Veränderungen. Den Access-Point müssen wir in die Nähe unseres Routers anbringen um eine LAN-Verbindung herzustellen. Der Bewegungsmelder hat einen Standfuß und eine Wandhalterung. Wahlweise kann der Melder auch via Klebepads angebracht werden. Montagematerial und Batterien (Duracell) gehören ebenfalls zum Lieferumfang.

Für die Fenster- und Türkontakte wurde sogar optisch mitgedacht und jeweils ein Gehäuse in Weiß und in Braun mitgeliefert. Zudem gibt es Reflektorenaufkleber für dunkle Hintergründe.Die Bedienungsanleitung ist sehr übersichtlich und verständlich. Auch die nützliche App weist uns gut in den jeweiligen Installationsprozess ein. Nach anfänglichen, leichten Startschwierigkeiten hat die Installation und Kopplung aller Sensoren geklappt und das System ist einsatzbereit.