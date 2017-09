29. August 2017

Die heimischen Betten können äußerlich noch so einladend wirken, im inneren sieht es meist nicht so schön aus! Auf und vor allem in Matratzen sammeln sich Milben und scheiden Milbenkot aus, welcher bei vielen Menschen Allergien auslöst. Milben sind so klein, dass sie nur unter einem Mikroskop gesehen werden können. Ein bloßes Absaugen von Betten und Matratzen reicht für die effektive Bekämpfung von Milben nicht aus. Gut, dass es hierfür Matratzensauger gibt! So wie unser heutiger Testkandidat aus dem renommierten Hause Hoover: Der ULTRA VORTEX MBC 500 UV Matratzensauger soll Milben nicht nur aus den Matratzen saugen, sondern auch eliminieren. Ob der kleine Handstaubsauger wirklich die versprochene Leistung erbringt, das zeigt der folgende Testbericht.

Milbenkot: Der unsichtbare Krankmacher!

Jeder Haushalt hat sie, doch keiner kann sie mit bloßem Auge sehen: Hausstaubmilben! Sie lieben es in der Regel feucht, warm und dunkel. Kein Wunder, dass Sie sich am liebsten in Betten, bzw. In der Matratze am wohlsten fühlen. Rund zwei Millionen Hausstaubmilben sind im Durchschnitt in nur einer Matratze unterwegs. Nahrung gibt es für die lästigen Bewohner genug. Hautschuppen, Schweiß, Schimmel, Staub, all das ist ein guter Nährboden für die Hausstaubmilbe. Dabei produzieren die unliebsamen Mitbewohner eine große Menge an allergieauslösendem Milbenkot. Hausstaubmilben sind natürliche Mitbewohner unserer häuslichen Umgebung und haben nichts mit einem unsauberen Haushalt zu tun.

Hausstaubmilben sind ca. 0,1 bis 0,5 mm groß und daher mit bloßem Auge nicht zu erkennen. Das eigentliche Allergen stammt aus den Ausscheidungen der Milben. Eine Milbe produziert im Laufe ihres Lebens in etwa das 200-fache ihres Gewichtes an Exkrementen. Matratzen werden von Anwendern in der Regel erst nach vielen Jahren ausgewechselt. In der Zwischenzeit nisten sich hier unbemerkt jede Menge Hausstaubmilben und somit auch Ausscheidungen ein. Eine Matratzenreinigung ist daher vor allem in Haushalten mit Kindern oder Allergikern unumgänglich.

Die Testsituation

Der HOOVER ULTRA VORTEX MBC 500 UV Matratzensauger soll in Sachen Milben für Abhilfe sorgen und Milben, Flecken & Co. entfernen. Wir wollen das Produkt anhand folgender Testkriterien testen und bewerten: Ausstattung, Materialeigenschaften, Handhabung, Funktion, Reinigen und Wartung. Für den Test stehen insgesamt 5 Matratzen bereit. Darunter sowohl neuere, als auch ältere Matratzen. Um genau zu sein handelt es sich einmal um zwei nur wenige Wochen alte, 90 x 200 cm große Emma Matratzen sowie 3 unterschiedliche schaumkern Rollmatratzen in der gleichen Größe.

Zudem wollen wir den Sauger im Testverlauf an unterschiedlichen Polyester Kissen sowie Decken und Polstern ausprobieren. Beginnen möchten wir jedoch mit dem wichtigsten Gebiet: Der Matratze: Bevor es losgeht muss von allen Testmatratzen der Bezug entfernt werden (Dieser kann in den meisten Fällen in der Waschmaschine gewaschen werden), damit die Maschine einen direkten Kontakt zur Matratze und den Milben bekommen kann, denn im Schaumstoff befinden sich die Meisten ungeliebten Mitbewohner.