25. Oktober 2017

Seite 1 von 2

Seit 1929 gibt es die nützlichen Helfer schon und sie sind aus der Küche nicht mehr wegzudenken. Die Rede ist von Geschirrspülmaschinen! Mittlerweile gibt es auf dem Markt eine große Auswahl an Geschirrspülern, bei denen es technisch, wie preislich oftmals weit auseinandergeht. Vor allem die Kundenansprüche sind mit den Jahren gestiegen. Stromsparend, vielfältig in den Funktionen und leise sollen sie sein. Und genau diese Eigenschaften weist unser Testkandidat- die freistehende Geschirrspülmaschine Reinfjord- auf. Was das Produkt aus dem Hause Klarstein alles kann und vor allem wie, das zeigen wir im folgenden Testbericht.

Vorteile und Eigenschaften

Geschirrspülmaschinen dienen in erster Linie der Bequemlichkeit, doch sie haben noch mehr Vorteile gegenüber dem manuellen Spülen mit der Hand: Der Hauptgrund für die Anschaffung einer Spülmaschine ist für viele Anwender natürlich die Zeit- und Arbeitseinsparung. Ein weiterer Vorteil des Geschirrspülers ist die Einsparung von Wasser, denn im Durchschnitt verbraucht ein Geschirrspüler nur halb so viel Wasser wie beim Spülen von Hand. Zudem nur etwa ein Drittel weniger Strom. Ein weiter wichtiger Faktor ist die Sauberkeit und Hygiene, denn bei einem Geschirrspüler sind diese in der Regel und bei ordentlicher Pflege meist besser als beim Handspülen.

Bei unserer Testkandidaten von Klarstein, bzw. Chal-Tec handelt es sich um einen freistehenden Geschirrspüler: Diese Geräte bieten mit ihrer Konstruktion mit Möglichkeit zum Unterbau müssen nicht extra in eine vorhandene Küchenzeile eingebaut werden, da sie auf der Oberseite eine eigene Arbeitsplatte haben. Der Vorteil dieser Spülmaschine ist, dass die vorderen Gerätefüße etwas weiter hinten angebracht sind, sodass die Sockelleiste auch vor dem Geschirrspüler angebracht werden und der Geschirrspüler auch ohne Möbelfront vorne gut in die Küchenzeile integriert werden kann. Bei den Maßen handelt es sich um die Standardgröße 60 x 83 x 60 cm (B/H/L). Das Gewicht beträgt 45 kg und die Kabellänge 1,5 Meter. Die nützliche Bedienungsanleitung, vorinstallierten Schläuche, integrierter Aquastop sowie eine mitgelieferte Halterung für Kabel und Schläuche machen den Anschluss besonders leicht.

Weitere technische Daten

Energieeffizienzklasse A+++

Leistung 1850 watt

Geräuschemission in dB(A) re 1 pW 47 dB

Standardbefüllung (Maßgedecke) 12

Jährlicher Wasserverbrauch 3080 LITER

Innenmaße (BxHxT) 53 x 61 x 50 cm

Stromversorgung AC 220-240V / 50Hz

Die Materialeigenschaften wirken- vor allem bei der leichten Tür- nicht besonders wertig, dafür lässt sich diese besonders leicht öffnen und wieder verschließen. Sehr schön ist auch die Gesamtoptik. Die luxuriöse Front aus gebürstetem Edelstahl mit integriertem

Touchbedienfeld sieht modern aus und das Gerät passt vom Aussehen her in so ziemlich jede Küchenzeile.

Als Lieferumfang gibt es neben dem Gerät an sich noch folgendes Zubehör:

Besteckkorb

Besteckauflage

Ablaufschlauchbogen

Trichter

Bedienungsanleitung