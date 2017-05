07. März 2017

Seite 1 von 2

Passend zu unserer Frühjahrsputz Testsaison haben wir zum Start dieses Mal einen ganz besonderen Testkandidaten. Der Bissell Crosswave Multifunktionsstaubsauger vereint einen herkömmlichen Staubsauger und Bodenwischer in einem Gerät. Als wäre das noch nicht genug, bietet das Gerät auch eine Trocknungsfunktion. Wir haben das Gerät ausgiebig getestet und möchten heute das Ergebnis präsentieren.

Die US amerikanische Firma Bissell Homecare, Inc. Existiert seit 1876 und gehört zu den Pionieren oder besser gesagt zu den Gründern in Sachen Staubsaugern. Melville R. Bissel und seine Frau Anna stammten aus Grand Rapids, Michigan (wo sich auch heute noch die Firmenzentrale befindet) und führten einen kleinen Haushaltsladen. Um die Verkaufsräume von lästigem Staub zu befreien entwickelte Melville R. Bissell im Jahr 1876 einen Teppichkehrer. Dieses Produkt hat er klugerweise als Carpet Sweeper im US Patentamt registriert. Als Kunden auf das innovative Gerät aufmerksam wurden und Nachfrage entstand, wurde aus Bissell’s Ladensauger ein Kaufmagnet für Kunden. Als er unerwartet im Jahr 1889 verstarb übernahm seine Frau als erste weibliche Vorstandsvorsitzende (CEO) die Leitung von Bissel Carpet Sweepers. Sie machte das Unternehmen nicht nur im nordamerikanischen Raum berühmt, sondern weitete es auch nach Europa aus. Viele Produkterweiterungen und 128 Jahre später landet ein Testgerät bei uns, welches von der Technik voll und ganz in der Gegenwart angekommen ist.

Erster Eindruck und technische Daten

Ob normaler Staubsauger, Nasssauger oder Dampfreiniger, aus dem einstigen Teppichkehrer entwickelten sich im Laufe der letzten 141 Jahre viele weitere Produkte. Der Crosswave Mehrzweckstaubsauger gehört zu den jüngsten Produktentwicklungen und ermöglicht sowohl das Saugen, als auch das Waschen und Trocknen von unterschiedlichen Böden. Von versiegeltem Hartholz über Fliesen bis zu Teppichen soll dieses Produkt Oberflächen einfach von Staub und Schmutz befreien und waschen. Als Lieferumfang gibt es eine wertige Multiflächen-Bürstenrolle, einen Filter, eine Ablageschale, eine Trockenschale und eine Multi-Flächen-Bodenreinigungsformel. Der Aufbau ist dank der ausführlichen Bedienungsanleitung innerhalb einer Minute erledigt: einfach den Stiel an das Gerät einklicken, fertig. Das besonders lange Kabel wird ganz klassisch am Gerät auf und abgewickelt. Das Gesamtgewicht liegt bei nur 7 kg und ermöglicht ein einfaches Hin-und Herbewegen oder Tragen des Gerätes. Die Ausführung Titan und Blau gibt auch optisch viel her, und der Bissell Crosswave lässt sich aufgrund seiner praktischen Größe und Modularität gut in einem Wandschrank verstauen.

Wir wollen den Crosswave anhand folgender Testkriterien bewerten: Ausstattung, Materialeigenschaften, Handhabung, Saugen, Wischen und Wartung. Der Bissell Crosswave wirkt wertig und ist gut verarbeitet. Das Multifunktionsgerät besitzt zwei abnehmbare Wassertanks: einen für Frischwasser und einen für Schmutzwasser. Dieses innovative Wasserfiltersystem bewirkt eine gute und hygienische Staubfilterung, da zum einen der Schmutz im Wasser gebunden wird und zum anderen das saubere Wasser mit der Reinigungslösung vom Schmutz unberührt bleibt. Bevor es losgeht müssen wir im Test erst einmal den Frischwasserbehälter mit Wasser und dem Reiniger befüllen. Je nach Schmutzfläche oder Raumgröße stehen hier zwei Füllmengengrenzen zur Verfügung.

Eine volle Tankfüllung reicht für eine Fläche bis zu 55 m². Der obere Griff hat zwei Bedienelemente. Einen Knopf für Hartböden und einen für Teppiche. An diesen Knöpfen wird auch An- und Ausgeschaltet. Wir beginnen mit dem Hartboden-Modus und reinigen unseren ca. 15m² großen Testraum mit Bodenfliesen. Diese wurden vor dem Test natürlich ordentlich mit Staub und Schmutz versehen. Vor dem Putzen müssen wir normalerweise erst saugen. Diesen Schritt können wir uns mit diesem Produkt sparen, da es beide Schritte vereint.