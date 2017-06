Liste der 26 überprüften Smartphone Hersteller

29. Juni 2017

Dass Smartphones in der Regel auf unfairen Herstellungsbedingungen beruhen, haben wir bereits des Öfteren thematisiert und kritisiert. Anstelle der üblichen Smartphone-Vergleichs-Tests ging es uns in unserem aktuellen Vergleich primär um die Hersteller bzw. deren Offenheit und Transparenz in Sachen Herstellung/Produktion. Hierbei haben wir insgesamt 26 Hersteller auf Angaben über Herstellungsbedingungen auf den Unternehmens-Websites überprüft. Was dabei herauskam und wie offen die einzelnen Unternehmen auf Ihren Firmenauftritten mit der Thematik kommunizieren, das zeigen wir in unserem großen Smartphone-Hersteller Transparenz Test.

Leider legen viele Kunden beim Kauf eines Smartphones den Hauptfokus nur auf Technik, Qualität und Marke. Geld spielt oftmals bei Markengeräten keine Rolle. 700 EUR und mehr für ein Gerät, welches das Objekt der Begierde darstellt, rücken in den Hintergrund. Apple ist für viele längst zu einer Art Religion geworden und für die Geräte übernachten Kunden auch gerne einmal vor einem Laden, nur um als erster mit einem Selfie aus dem Store zu rennen. Den Herstellern geht es dabei in erster Linie natürlich um Profit, Gewinnmaximierung und Wettbewerb.

Die Sache mit den Herstellungsbedingungen wird leider von beiden Seiten nicht immer so ganz wahrgenommen. In einer Konsumgesellschaft, wie wir sie zurzeit haben, fehlen einfach das Bewusstsein und der Informationsbedarf in Sachen Herstellung. Natürlich gibt es immer mehr Kunden, die bereit sind, mehr Geld für faire Produkte zu zahlen. Zum Beispiel bei Lebensmitteln, die mit gewissen Gütesiegeln bestückt sind. Der Grund, warum es noch kein „faires Gütesiegel“ für Smartphones gibt ist ganz einfach: Es gibt zurzeit kein einziges Smartphone weltweit, welches zu 100% fair hergestellt wird. Hersteller, die das Gegenteil behaupten und suggerieren, dass in ihren Ketten alles absolut überprüfbar und korrekt auflaufen würde, sind unseres Erachtens unglaubhaft.

Wir haben uns die Thematik zum Anlass genommen und uns 26 bekannte Handyhersteller, bzw. deren Websites genauer unter die Lupe genommen.

Liste der 26 überprüften Smartphone Hersteller

Acer

Alcatel

Apple

Archos

Asus

Blackberry

Caterpillar

Coolpad

Doro

Fairphone

Haier

HONOR

HTC

HUAWEI

Lenovo (Motorola, MEDION)

LG

Microsoft/Nokia

Mobistel

Neffos

OnePlus

Samsung

Shiftphone

SONY

Wiko

Xiaomi

ZTE