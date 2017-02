13. Februar 2017

MP3-Player haben in jetzigen Zeiten bei vielen schon ausgedient. Gehören diese Funktionen doch zur Grundausstattung eines ziemlich jeden Smartphones. Doch vor allem beim Wandern oder Trainieren möchte nicht jeder gerne sein klobiges Handy um sich haben. Auch zum Einschlafen eignen sich MP3-Player eher als Smartphones. Ein weitere großer Vorteil sind die Akkulaufzeiten, die bei MP3-Playern meistens viel länger sind. Wir haben uns für unseren aktuellen MP3-Player Test die Produkte SanDisk Clip Jam und SanDisk Clip Sport entschieden und zeigen heute das Ergebnis.

Beide MP3-Player kommen in einer schönen Verpackung ins Haus. Darin befinden sich zudem noch die jeweils passenden Kopfhörer. Beim Clip Sport sogar mit auswechselbaren Ohrstöpseln. Im Grund ähneln sich die beiden MP3-Player. Beide sind besonders klein, leicht und komplett aus Kunststoff ummantelt. Die Zwei Player haben ein Display, wobei der Sport einen bunten und auch etwas größeren Screen besitzt. Touchfähig sind beide nicht, dafür haben sie die gleichen Bedienelemente und Schnittstellen. Anhand der Knöpfe können die wichtigsten Funktionen in einfachen, leicht merkbaren Positionen eigestellt werden. Unsere beiden Test-MP3 Player besitzen je einen eingebauten Flash-Speicher von 8 GB, wovon beim Jam 7,73 GB und beim Sport 7,79 GB zur Verfügung stehen. Bis zu ca. 2000 Lieder sind intern somit möglich. Den Clip Sport gibt es wahlweise auch mit 4 GByte Speicher. Beide SanDisk Player sind mit einem microSD Speicherkartensteckplatz für noch mehr Speicher erweiterbar. Im Test nehmen beide Player sogar microSD XC Karten mit 128 GB an!

Die MP3-Player von SanDisk im Test

Wir testen und bewerten die MP3-Player Clip Jam und Clip Sport von SanDisk anhand folgender Testkriterien: Funktion, Soundwiedergabe, Handhabung, Speicherkapazität und Akkulaufzeit.

Wie bereits erwähnt sind beide Geräte sehr leicht. Zudem verfügen sie über einen Clip und lassen sich so wunderbar einfach an die Kleidung anbringen. Die MP3-Player eignen sich daher sehr gut zum Wandern, Joggen, Trainieren oder bei anderen Sportarten. Im Straßenverkehr sind MP3-Player jedoch generell nicht zu empfehlen. Beide Produkte starten schnell und haben jeweils ein gut lesbares Display. Mit den Navigationstasten kann im Test gut navigiert werden. Ob Einstellungen oder Funktionen, hier ist alles selbsterklärend und auch ohne Bedienungsanleitung schnell zu verstehen. Folgende Funktionen haben beide Player gemeinsam: Musik, Radio, Bücher (Hörbücher, Podcasts), Ordner (wahlweise intern oder extern), SD, Sport (Sekundenuhr, Timer,…) sowie Einstellungen wie den Schlafmodus, welcher bis zu 120 Minuten regelbar ist. Am besten gefällt uns die Musikwiedergabe über die Ordner. Außer beim Zurücknavigieren, denn hier muss man verschiedene Tasten verwenden, sonst springt der jeweilige Player immer wieder auf die oberste Ebene zurück. Die Schritte sind demnach folgende: erst der Zurück-Knopf, dann aber der Lied-Zurück Knopf darunter.

Folgende Formate werden anerkannt:

Clip Sport: Sowohl MP3- und AAC-Audioformate als auch Audible (nur DRM), FLAC, WAV und WMA (kein DRM).

Clip Jam: MP3, WMA (kein DRM), AAC (DRM-freie iTunes) oder in Audible (nur DRM).

Die beiden Geräte sind zwar kompatibel mit Audible Hörbüchern aber diese Kompatibilität bezieht sich nur auf die .aa Formate .aa 3 und 4 von Audible und nicht auf die Formate AAX und AAX+. Daher sollte darauf geachtet werden die richtigen Formate auf den jeweiligen MP3-Player zu laden. Was die Soundwiedergabe betrifft so haben beide Geräte das Problem, dass sie unseres Erachtens bereits auf der geringsten Lautstärkenstufe etwas zu laut sind. Zumindest wenn man den Player zum Einschlafen benutzen möchte. Nach oben hin sind die Lautstärken ausreichend, jedoch finden die Tester, dass die Bässe nicht besonders gut wiedergegeben werden.

Zudem gibt es beim Lautermachen jedes Mal eine Warnmeldung, die das manuelle Entsperren der vollen Lautstärke verlangt. Prinzipiell eine gute Sache, da man vor Hörschäden warnen möchte, jedoch gerade für Sport-Treibende störend. Zum Deaktivieren der Meldung muss ein Werksreset gemacht werden. Achtung: dabei gehen alle Daten verloren! Zudem muss die Ländereinstellung geändert werden. Die Schritte sind wie folgt: Menü > Einstellungen > Systemeinstellungen > Wiederehrstellen > Werkseinstellungen Wiederherstellen > Ja > deutsch > Rest der Welt. Nun ist die Sperre aufgehoben. Wir raten jedoch generell von einer dauerhaften Nutzung bei großer Lautstäre ab! Im Test sind die Probanden unterschiedlicher Meinung. Die einen finden den höchsten Modus zu laut, andere als immer noch zu gering. Vor allem wenn Umwelteinflüsse hinzukommen.

Der Clip Sport hängt sich im Test des Öfteren auf und muss neugestartet werden. Beim Clip Jam treten diese Probleme im Test nie auf. Insgesamt gesehen macht der Jam einen souveräneren Eindruck als der Sport. Die Schlafmodi funktionieren bei beiden MP3-Playern im Test gut und sind vor allem für Anwender, die mit dem Player einschlafen sehr nützlich. Sehr schön: Nach dem erneuten Einschalten wird nach dem Play-Drücken an der exakt gleichen Stelle weitergespielt. Das Beste kommt wie so oft zum Schluss: Das ist bei beiden Playern auf jeden Fall die Akkuleistung! Der Clip Jam bietet eine Akkulaufzeit bei aufgeladenem Akku bis zu 18 Stunden und der Sport sogar bis zu 25 Stunden. Mit einer vollen Ladung erleben wir bei den Mp3-Playern im Test bei normaler Nutzung bis zu drei Wochen Betrieb ohne erneutes Aufladen. Letzteres funktioniert beim Anschließen an den Computer sehr schnell. Innerhalb nur einer Stunde ist ein Player mittels PC über ein Micro-USB Kabel wieder voll aufgeladen.

Fazit: Sowohl der Clip Jam als auch der Clip Sport konnten im Test in vielen Kritikpunkten überzeugen. Jedoch nicht in allen, was zum Beispiel die Lautstärke und diverse Abbrüche zeigten. Größtenteils machte der Kleiner Player „Clip Jam“ den besseren Eindruck. Insgesamt gesehen teilten jedoch beide positive Eigenschaften wie viel Speichermöglichkeiten, gute Bedienbarkeit und sehr lange Akkulaufzeiten. Beide MP3-Player von SanDisk eignen sich gut für unterwegs oder beim Sport.