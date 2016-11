16. November 2016

Sous-vide-Garer werden bei vielen Berufs- und Hobbyköchen immer beliebter. Bei dem Vakuumgaren handelt es sich um ein gesundes und schonendes Garverfahren für Speisen wie Fisch, Fleisch und Gemüse. Das Schöne an diesen Geräten ist: Jeder kann Sous-vide Garer ohne große Vorkenntnisse von zu Hause aus durchführen. So auch mit unserem aktuellen Testkandidaten, dem Tastemaker Sous-vide Garer. Im folgenden Testbericht erklären wir wie das Ganze funktioniert und was das Produkt alles kann.

Sous-vide ist Französisch und bedeutet unter Vakuum (sous=unter / vide=Vakuum). Um genau zu sein bezeichnet man als Sous-vide-Garen bzw. Vakuumgaren die Methode zum Garen von Fleisch, Fisch oder Gemüse. Dieser Garprozess findet in einem Vakuumbeutel statt. Somit benötigen Anwender auch ein Vakuumiergerät. Der Garvorgang findet bei Temperaturen von unter 100 °C statt. Die Speisen werden hier jedoch zusätzlich im Vakuum gegart und soll dadurch noch besser ihr natürliches Aroma behalten. Die Vorteile von Sous-vide Garer: Fisch behält die glasige Konsistenz bei gleichbleibendem Eigengeschmack. Fleisch wird zart und auf den Punkt gegart. Gemüse wird gleichmäßig zart gegart und Früchte erhalten einen intensivierten Geschmack. Zudem bekommen Nachspeisen einen einwandfreien Geschmack und gute Konsistenz.

Der Tastemaker wird mit einem Gareinsatz, einem Deckel und einem Grillrost geliefert. Zudem gibt es eine deutschsprachige Bedienungsanleitung (weitere Sprachen: Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch). Der Garer ist mit seinen rund 5 kg kein Leichtgewicht und mit den Maßen 42,6 x 34,4 x 29,8 cm auch recht groß. Das Produkt wirkt solide und sieht zudem modern aus. Sehr schön ist dabei das hochwertige Edelstahl-Gehäuse in edlem Silber. Die Verarbeitung des Deckels lässt jedoch auch hier etwas zu wünschen übrig. Der Einsatz vom Tastemaker ist Kastenförmig. Dieser erlaubt auch Spargel zu garen oder mehrere Steaks gleichzeitig.

Die technischen Daten

Temperaturbereich: 40-90°C

Temperatureinstellung in 1°C-Schritten

Garzeiten: 1 - 24 Stunden

Garzeiteinstellung in 10-Minuten-Schritten

antihaftbeschichteter 6 Liter Gareinsatz

Spülmaschineneignung von Deckel und Innentopf

einfaches Bedienfeld mit LED-Display an der Gerätefront

hochwertiges Edelstahl-Gehäuse in edlem Silber

An-/Aus-Schalter an der Gerätefront

Strom 230V / 50Hz

Außenmaße Gerät: 36 x 23 x 30cm (BxHxT)

Innenmaße Gareinsatz: 28 x 10,5 x 20 cm (BxHxT)

Gewicht: ca. 3,8 kg