27. April 2017

Ab sofort ist Android 6.0 auch für das Fairphone 2 verfügbar! Um genau zu sein die Version 6.0.1. Natürlich haben wir es uns nicht nehmen lassen und das Google Betriebssystem-Update bereits gemacht. Rein Optisch gibt es auf den ersten Blick nur wenige Veränderungen, allerdings soll es aus Software-Sicht laut Fairphone gleich mehrere gute Gründe geben, die für das Update sprechen. Wir erzählen welche das sind.

In erster Linie soll sich mit Android 6 die Sicherheit in puncto Apps und deren Berechtigungen! Android 6.0 soll zudem Verbesserungen in der Lebensdauer des Akkus bewirken. Wir sind gespannt! Zudem wird Android 6 eine bessere Anwendungsleistung und geringeren Speicheraufwand zugesprochen, so dass es schneller und einfacher ist zwischen den Aufgaben zu wechseln. Android 6.0 bietet auch eine bessere Unterstützung für microSD-Karten und externe Speichergeräte.

Bis jetzt macht das Fairphone im neuen Software-Gewandt schon mal eine sehr gute Figur und wir sind sehr gespannt wie es sich auf Dauer verhalten wird. Wir werden nun das Fairphone 2 anhand des Software-Updates weiterbewerten und Veränderungen in unserem Testbericht über das Fairphone 2 nachtragen.