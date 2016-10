01. Oktober 2016

testlabor.eu wurde zum dritten Mal zur Wahl der Website des Jahres nominiert! Vom 04. Oktober bis einschließlich 13. November kann das deutsche Publikum ihre Meinung zur Qualität von testlabor.eu und den anderen Nominierten abgeben. Insgesamt gibt es 19 Kategorien. testlabor.eu wurde in diesem Jahr in der Kategorie Vergleich nominiert. Alleine die erneute Nominierung ist für das Team von testlabor.eu eine große Anerkennung!

Die Konkurrenz ist sehr bekannt, doch bei der Auswahl soll nicht der Name im Vordergrund stehen, sondern die Aufmachung der einzelnen Websites. Inhalt, Navigation und Design spielen bei der Bewertung eine große Rolle, denn die Abstimmung führt zu insgesamt zwei Auszeichnungen: Die beste und die beliebteste Website. Die Website mit den besten durchschnittlichen Bewertungen aller Webseiten in einer Kategorie wird als beste Website gewählt. Die Website mit den meisten Stimmen in einer bestimmten Kategorie wird als die beliebteste Website gewählt. Die Website mit der besten relativen Bewertung darf sich als Gesamtsieger sehen und „Die Website des Jahres“ nennen.

Warum für testlabor.eu stimmen?

Seit 2007 präsentiert das Online-Magazin testlabor.eu Testberichte und Produktvorstellungen aus vielen verschiedenen Bereichen und Kategorien des Alltags. Ob Unterhaltungselektronik, Haushaltsgeräte, Ratgeberberichte oder Blogbeiträge, die Test- und Themenreichweite kennt dabei kaum Grenzen. Alle Testberichte sind frei von Werbepopups und vollständig kostenlos abrufbar. Damit bietet testlabor.eu einen deutlichen Mehrwert gegenüber anderen Testmagazinen und ist übersichtlich sowie benutzerfreundlich. Seit der Designumstellung im letzten Jahr sind alle Berichte noch übersichtlicher gestaltet. Zudem sind alle Testberichte- dank des Responsive Designs- auch wunderbar über mobile Endgeräte abrufbar.

Sie können auch etwas gewinnen!

Wir haben jetzt die Chance „Website des Jahres 2013“ zu werden und auf Ihre Stimme kommt es an! Das Team von testlabor.eu würde sich sehr freuen, wenn Sie, liebe Leser, für uns Voten würden. Bitte bewerten Sie kurz das Design, den Inhalt und die Navigation von Testlabor.eu. Hierzu stehen Ihnen jeweils bis zu 5 Sterne zur Verfügung, wobei alle fünf natürlich immer die Bestnote ergeben. Durch die Stimmabgabe für uns können Sie mit etwas Glück einen der folgenden Preise gewinnen:

Die Preise

1x iPad Pro 12,9"*

2x SONOS PLAY:5

5 Amazon-Geschenkgutschein im Wert von je 100 Euro

HIER gibt es weitere Infos über die Preise.

>ZUR STIMMABGABE

*testlabor.eu distanziert sich von jeglichen Apple Produkten und möchten anmerken, dass mit dem Aufruf zur Gewinnspielteilnahme in keiner Weise Apple Produkte beworben oder empfehlen werden. Auch die anderen beiden Preise stehen in keiner werberelevanten Beziehung zu testlabor.eu. Preisauswahl und Vergabe obliegt dem Gewinnspielveranstalter MetrixLab.https://websitedesjahres.de/regulations/