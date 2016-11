28. November 2016

Für viele gibt es vor allem an kalten Herbst- und Winterabenden nichts Schöneres als gemütlich am Kamin zu sitzen und in aller Ruhe ein Buch zu lesen. Doch der schöne Kamin birgt auch Gefahren, beispielsweise bei einem blockierten Abzug. Auch Gastthermen, Heizungen oder Gasherde sind potentielle Gefahrenquellen. Kohlenmonoxid ist geruchlos, daher wird ein Austritt von vielen erst zu spät oder gar nicht wahrgenommen. Hier kommen Kohlenmonoxid Melder- oder auch CO-Melder genannt- ins Spiel. Diese sollen vor genau diesem Atemgift warnen. Wir haben im Zuge dessen den CO-Alarm X10-D von Kidde getestet und präsentieren heute das Ergebnis.

Einen Rauchmelder sollte so ziemlich jeder Haushalt haben, doch wie sieht es mit einem CO-Melder aus? (CO-Melder/Kohlenmonoxidwarnmelder können keine Rauchwarnmelder ersetzen!) CO steht für Kohlenstoffmonoxid (gebräuchlich Kohlenmonoxid) und ist ein farb-, geruch- und geschmackloses Atemgift, das bei unvollständigen Verbrennung von kohlenstoffhaltigen Materialien, wie zum Beispiel Holz, Öl oder Stadtgas entsteht. Gefahr besteht immer, wenn nicht genügend Sauerstoff bei der Verbrennung zur Verfügung steht wie beispielsweise bei einem verstopften Kamin. Bereits geringe Mengen eingeatmeten Kohlenmonoxids können zu schweren Herz- und Hirnschäden, größere Mengen sogar zum Tod führen. Kohlenmonoxid entsteht überall dort, wo Feuerstätten mit kohlenstoffhaltigen Brennstoffen betrieben werden. Im häuslichen Umfeld sind das u. a.:

Heizungen (Gas-, Öl-, Brikett- oder Pellet)

Kamin- oder Kohleöfen

offene Kamine

Gasherde, Gasboiler

Weitere mögliche Gefahrenquellen für CO-Ausstöße sind laufenden Fahrzeugmotoren in Garagen, verstopfte oder beschädigte Abluftrohre und Holzkohle oder Gasgrills in geschützten Räumen. Die folgende Tabelle beschreibt die Wirkung von Kohlenmonoxid auf den menschlichen Körper in Abhängigkeit zur Konzentration vom Atemgift in der Luft:

200 ppm Geringe Kopfschmerzen, Ermüdung, Schwindel, Übelkeit nach 2 bis 3 Stunden.

400 ppm Kopfschmerzen in der Stirn innerhalb von 1 bis 2 Stunden, lebensbedrohlich nach 3 Stunden.

800 ppm Schwindel, Übelkeit und Schüttelkrämpfe innerhalb von 45 Minuten.

1.600 ppm Kopfschmerzen, Schwindel und Übelkeit innerhalb von 20 Minuten. Bewusstlosigkeit innerhalb von 2 Stunden, Tod innerhalb von 1 Stunde möglich.

3.200 ppm Kopfschmerzen, Schwindel und Übelkeit innerhalb von 5 bis 10 Minuten. Tod innerhalb von 25 bis 30 Minuten.

CO-Alarm X10-D

Einen wirksamen Schutz vor austretendem Kohlenmonoxid kann nicht jeder Warnmelder garantieren, doch wer auf Nummer Sicher gehen will, der greift zu einem CO-Melder der gem. EN50291 geprüft und zertifiziert wurde. Nur so ist ein wirksamer Schutz möglich. Unser heutiger Testkandidat, der Kidde Kohlenmonoxidmelder CO-Alarm X10-D, wurde nach genau dieser Norm zertifiziert. Was für das Gerät ebenfalls spricht ist u.a. die 10-jährige Herstellergarantie und die Tatsache, dass der Hersteller sowohl 10 Jahre Strom- als auch 10 Jahre Sensorleistung verspricht. Somit soll das Produkt nach der ersten Inbetriebnahme 10 Jahre ohne Unterbrechung laufen. Ob das auch bei unserem Testprodukt der Fall ist, kann natürlich erst in 10 Jahren bestätigt werden. Wir testen und bewerten den Melder anhand folgender Testkriterien: Solidität, Bedienbarkeit, Funktionen.

Der CO-Melder verfügt über eine versiegelte Stromversorgung ohne Verkabelung. Der Melder ist mit einer fest verlöteten Lithium-Zelle ausgestattet, die genau diese genannte kontinuierliche Stromversorgung garantieren soll. Sehr schön: Nach Ablauf der 10 Jahren erinnert der CO-Melder mit einem lauten Piepton an den Austausch. In dem Falle muss ein neuer Melder gekauft werden. Bei einem derzeitigen Preis von rund 40 EUR ohne zwischenzeitigen Batterietausch ist dies eine gute und langfristige Investition.

Die technischen Highlights

Hersteller Garantiert 10 Jahre Stromversorgung

Hersteller Garantiert 10 Jahre Sensorleistung

Digital-Display

Taste zur Spitzenwertanzeige

Taste zur Prüfung der Bereitschaft

Einfache Montage

Geprüft und zertifiziert gem. EN50291

Der Kidde CO-Alarm Melder alarmiert gem. Folgender Abstufungen:

Ab 50ppm: Alarmierung innerhalb von 60-90 Min.

Ab 100 ppm: Alarmierung innerhalb von 10-40 Min.

Ab 300ppm: Alarmierung innerhalb von 3 Min.