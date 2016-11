16. November 2016

Ein Vakuumiergerät für rund 80 EUR. Das kann nichts taugen! Dachten wir zumindest als wir den Foodlocker von Klarstein testen wollten. Doch die Tests haben uns eines besseren belehrt. Warum auch günstige Vakuumierer punkten können und vor allem wie es der Vakuumierer letztendlich zu 4 Sternen geschafft hat, dass zeigt der folgende Testbericht.

Bevor man sich ein Vakuumgerät zulegt sollte man zum einen vergleichen und zum anderen darauf achten, ob das Gerät gewisse Grund-Kriterien erfüllt. Wie umfangsreich diese sind hängt ganz von den Bedürfnissen der Anwender ab. Eine Vorabüberprüfung von Testberichten und Bewertungen kann zudem auch nie schaden. Vakuumierer gibt es von vielen verschiedenen Marken. Von No-Name Produkten aus Asien, bis hin zu Deutschen Eigenmarken. Hier gibt es natürlich auch Preis- und Qualitätsunterschiede. Von unserer Erfahrung her können wir schon mal sagen: Lieber ein paar Euro mehr investieren und dann Lange Zeit Spaß dran haben, als beim Ankauf zu sparen und sich dann herumzuärgern.

Nicht nur preislich liegen zwischen den verschiedenen Vakuumiergerät Modellen oftmals Welten. Besonders billige „Vakuumierer“ werden meistens mit der Bezeichnung Folienschweißgerät beworben. Diese verfügen zwar in manchen Fällen zwar über eine Ansaugpumpe, allerdings können sie kein echtes Vakuum erzeugen. Somit dürften sie streng genommen auch nicht als Vakuumiergerät verkauft werden. Bevor Anwender sich also ein echtes Vakuumgerät zulegen, sollten sie sich daher über den Funktionsumfang sehr gut informieren. Gute Vakuumiergeräte bieten z.B. ein automatisches Vakuumiersystem, bei dem zum einen die gesamte Luft abgesaugt und die Folie anschließend luftdicht verschweißt wird. Diese Vorgänge werden elektronisch gesteuert und in einem Arbeitsprozess ausgeführt.

Auch die Vakuumbeutel sind entscheidend! Häufig ist auch die Verwendung falscher Vakuumbeutel der Grund für ein mangelhaftes oder nicht vorhandenes Vakuum. Daher sollten Verbraucher hier ebenfalls vor dem Kauf gut informieren, welche Vakuumierbeutel für das jeweilige Vakuumgerät geeignet sind. Nun aber zu unserem Test-Vakuumierer: Dem Foodlocker liegen 10 Vakuumbeutel bei. Diese Beutel sind vom Material her schlecht einzuschätzen, da uns hierzu keine Informationen wie z.B. über die Nenndicke und den Schichtaufbau vorliegen. Die Folienbeutel sind auf der einen Seite glatt und auf der anderen geriffelt. Wie herum die Beutel im Gerät angesetzt werden, wird in der Bedienungsanleitung nicht beschrieben. Auch nicht wie weit angesetzt werden muss. Wir werden im Bericht noch auf diesen Punkt genauer eingehen.

Die technischen Daten:

Maximaler Unterdruck: ca. -0,8 bar

Absauggeschwindigkeit: ca. 16 l/Min

Druckregulierung

Leistung: 175W

Pumpenanzahl: 1

Schweißbandlänge: ca. 29 cm

Schweißnaht: Einfach

Stromversorgung: 220-240V, 50Hz

Maße: 340 x 150 x 64 mm

Mit 0,8 bar bewegt sich das Produkt auf dem Mindeststandard um als vollwertiges Vakuumiergerät bezeichnet zu werden. Die Pumpenleistung ist mit 16l/Min auch gerade so ok. 20 l/Min sollten bei einem guten Vakuumierer jedoch schon zu leisten sein. Die Leistungsaufnahme liegt bei 175 Watt. Auch hier natürlich weit unter einem hochwertigen Vakuumierer.