05. August 2016

Alte Rechnungen, Kontoauszüge oder andere Dokumente mit sensiblen persönlichen Daten gehören nicht in die Altpapiertonne. Es sei denn man lässt diese vorher durch einen Aktenvernichter laufen. Wir haben uns in unserem großen Aktenvernichter Test acht verschiedene Shredder aus dem Hause Olympia vorgenommen und wollen sehen, wie sie mit unserem Papiergut zurechtkommen. Um genau zu sein handelt es sich um acht Aktenvernichter für den Bürobereich. Ob die Shredder unseren Ansprüchen standhalten und wie, das zeigt der folgende Testbericht.

Partikelschnitt vs Micropartikelschnitt

Beim Kauf eines Aktenvernichters sollte das erste Augenmerk auf der Schnittart liegen. Hier unterscheidet man zwischen Streifenschnitt (STRIP CUT) und Partikel, bzw. Micropartikelschnitt (CROSS CUT). Beim sogenannten Streifenschnitt wird das Papier in lange dünne Streifen geschnitten. Hieraus ergeben sich durch eine unterschiedliche Länge und Breite der Streifen unterschiedliche Sicherheitsstufen bei der Vernichtung eines Dokumentes. Durch diese relativ einfache Schnittvariante entsteht der typische Spaghetti-ähnliche Papierabfall. Für Personen, die keine sensiblen Daten vernichten wollen, ist ein Streifenschnitt-Shredder ausreichend. Für Unternehmen, wo natürlich Datenschutz eine große Rolle spielt, eignen sich Aktenvernichter mit der Sicherheitsstufe 1-2 nicht. Hohe Sicherheitsstufen wie P4 und P5 werden nur durch Partikelschnitt erreicht. Bei dieser Schnittart wird das Papier nicht nur in Längsstreifen geschnitten, sondern auch zusätzlich noch quer und somit in Konfetti verwandelt. Diese Form des Schnitts ist sehr zu empfehlen und eignet sich für geheim zu haltende Informationen mit existenzieller Wichtigkeit für Privatpersonen oder Unternehmen.

Im Test haben wir sowohl CC als auch MC Modelle von Olympia. Die CC-Modelle arbeiten mit Partikelschnitt nach Sicherheitsstufe (DIN 66399) P4 und zerkleinern Papiere auf 4 x 35 mm (Partikelfläche ≤140 mm²). Eine Ausnahme ist das Modell CC 310.4 mit 4 x 38 mm. Sie sehen zwar aus wie kleine Streifen, fallen jedoch laut DIN Norm schon unter den Begriff Partikelschnitt. Das Schneidwerk der MC- Modelle verwendet Sicherheitsstufe (DIN 66399) P5 (Micropartikelschnitt) und erzeugt Papierschnipsel mit 2 x 15 mm (Partikelfläche ≤30 mm²). P5 ist somit eine der sichersten Methoden beim Vernichten von Dokumenten. Natürlich ist auch die Sicherheitsstufe P4 empfehlenswert. Unser Tipp: Anschließendes Vermischen des Schnittguts erhöht die Sicherheit und macht eine vollständige Reproduktion somit so gut wie unmöglich.

Die Olympia Aktenvernichter im Detail

Modell CC 310.4 CC 415.4 CC 518.4 CC 624.4 Farbe schwarz schwarz schwarz schwarz Schnittart Partikelschnitt Partikelschnitt Partikelschnitt Partikelschnitt Sicherheitsstufe P4 (DIN 66399) P4 (DIN 66399) P4 (DIN 66399) P4 (DIN 66399) Schnittgröße 4x38 4x35 4x35 4x35 Papierkapazität* 10 Blatt 15 Blatt 18 Blatt 24 Blatt Geschwindigkeit* 1,8 m/min 2 m/min 2 m/min 2 m/min Auffangbehälter 19 Liter 16 Liter 23 Liter 30 Liter19 Geräusch 72 dB 65 dB 65 dB 65 dB Benutzungszyklus* 3 Min an/30 Min aus 30 Min an/9 Min aus 30 Min an/9 Min aus 30 Min an/9 Min aus Gewicht 6,2 kg 8,7 kg 10,8 kg 14,6 kg Maße (BxTxH) 426 x 220 x 485 mm 348 x 250 x 502 mm 368 x 283 x 575 mm 410 x 320 x 622 mm Preis** 139,95 € 249,95 € 299,95 € 399,95 €

Modell MC 306.2 MC 408.2 MC 510.2 MC 615.2 Farbe weiß weiß weiß weiß Schnittart Micropartikelschnitt Micropartikelschnitt Micropartikelschnitt Micropartikelschnitt Sicherheitsstufe P5 (DIN 66399) P5 (DIN 66399) P5 (DIN 66399) P5 (DIN 66399) Schnittgröße 2x15 2x15 2x15 2x15 Papierkapazität* 6 Blatt 8 Blatt 10 Blatt 15 Blatt Geschwindigkeit* 1,6 m/min 2 m/min 1,8 m/min 2 m/min Auffangbehälter 19 Liter 16 Liter 23 Liter 30 Liter Geräusch 62 dB 65 dB 65 dB 65 dB Benutzungszyklus* 6 Min an/60 Min aus 30 Min an/9 Min aus 30 Min an/9 Min aus 30 Min an/9 Min aus Gewicht 7 kg 7 kg 8,9 kg 14,6 kg Maße (BxTxH) 426 x 220 x 485 mm 348 x 250 x 502 mm 368 x 283 x 575 mm 410 x 320 x 622 mm Preis** 139,95 € 249,95 € 299,95 € 399,95 €

*Teilweise andere Ergebnisse, siehe Testbericht - **Herstellerangaben zum Testzeitpunkt.

Alle Aktenvernichter haben als einziges Zubehör nur die Bedienungsanleitung. Die einzelnen Olympia-Modelle unterscheiden sich u.a. nach Größe, Gewicht, Form, Lautstärke und diversen Funktionen, auf die wir im Laufe des Tests detailliert eingehen werden. Wir testen die Aktenvernichter von Olympia anhand folgender Kriterien: Motorleistung, Schnittleistung, Funktionen, Größe/Gewicht, Handhabung und Umwelteigenschaften. Zum Vernichten stehen u.a. Blätter in der Größe DIN A4 und dem Papiergewicht von 80 g/qm bereit. Wir wollen u.a. sehen wie unkenntlich die einzelnen Dokumente werden und in welchen Geschwindigkeiten die Schnitte erfolgen.