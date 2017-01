18. Januar 2017

Jeder, der schon mal ein Dokument vom Englischen ins Deutsche oder umgekehrt übersetzt hat, weiß wie aufwendig das sein kann. Vor allem, wenn die eigenen Kenntnisse etwas eingestaubt sind und man Online-Übersetzer hat, die fehlerhaft arbeiten. Hier kommen professionelle Software-Übersetzer ins Spiel. So wie unser heutiger Test-Kandidat: PROMT Professional 12 Multilingual. Wie der Name schon verrät wird hier nicht nur ins Englische und umgekehrt übersetzt, sondern auch noch in weitere Sprachen. Welche das sind und wie sich das Programm im Test erweist, das verraten wir im folgenden Beitrag.

Volltext-Übersetzungssoftware

Vorab sei schon mal so viel gesagt: Kein Online-Translator oder Übersetzungssoftware kann bis jetzt einen echten Dolmetscher ersetzen. Gelernte Übersetzer beherrschen die jeweiligen Sprachen perfekt und können selbst Fachtexte fehlerfrei übersetzen. Aktuell ist uns kein Programm, geschweige denn Online-Übersetzer bekannt, der absolut fehlerfrei in der Übersetzung arbeitet. Vor allem bei der Grammatik hakt es bei vielen. Die Benutzung einer Online-Übersetzung oder Übersetzungssoftware lohnt sich jedoch nur, wenn bereits die jeweiligen Fremdsprachenkenntnisse vorhanden sind. Ist dies nicht der Fall, können einzelne grammatikalische Fehler nicht manuell verbessert werden. Daher sollten Personen, die beispielsweise absolut keine englischen Vorkenntnisse haben sich nie 100% auf einen Translator verlassen.

Es gibt allerdings auch Ausnahmen, die einer echten Übersetzung schon recht nahe kommen. So wie das Programm PROMT Professional 12. Das deutsche Unternehmen PROMT existiert seit 2003 und ist ein weltweit führender Hersteller von Software für die automatisierte Übersetzung. PROMT bietet Übersetzungen sowohl für die private als auch für die geschäftliche Nutzung sowie für das Internet und Unternehmens-Intranets. PROMT ermöglicht Maschinenübersetzungen für sieben Sprachen mit insgesamt 24 Übersetzungsrichtungen für über 100 Fachgebiete. Auf unseren Test-Kandidaten sind wir bereits letztes Jahr auf die Online-Translator Version gestoßen und waren erstaunt wie gut die Übersetzung im Gegensatz zu anderen Online-Volltext Übersetzern funktioniert. Letztendlich trägt diese Erfahrung mit dazu bei, dass wir nun die Volltext-Software im Test haben. Diese bietet nicht nur die Übersetzung Englisch – Deutsch und Deutsch - Englisch, sondern beinhaltet folgende weitere Übersetzungen im Offline-Mosus:

Englisch – Russisch

Russisch – Englisch

Deutsch – Russisch

Russisch – Deutsch

Englisch – Französisch

Französisch – Englisch

Deutsch – Französisch

Französisch – Deutsch

Englisch – Italienisch

Italienisch – Englisch

Deutsch – Italienisch

Italienisch – Deutsch

Englisch – Spanisch

Spanisch – Englisch

Deutsch – Spanisch

Spanisch – Deutsch

Englisch – Portugiesisch

Portugiesisch – Englisch

Deutsch – Portugiesisch

Portugiesisch – Deutsch

Weitere Sprachen wie Chinesisch, Japanisch, Türkisch oder Arabisch können ebenfalls übersetzt werden, jedoch nur im Online-Modus.