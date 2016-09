13. September 2016

Die Schulzeit hat inzwischen in allen Bundesländern wieder begonnen und für viele heißt es wieder: Schulsachen kaufen! Zum Schul- oder Klassenwechsel gehört oftmals auch ein neuer Ranzen oder Schulrucksack. So wie unser heutiger Testkandidat: Der 4YOU Jump! Wir haben den Schulrucksack ausgiebig getestet und präsentieren heute den Testbericht.

Das Produkt ist in 11 verschiedenen Farbvariationen erhältlich. Wir haben den Schulrucksack in der Variation Geometric Blue im Test. Wie der Name bereits verrät handelt es sich hier um ein einen blauen Schulrucksack mit einem geometrischen Muster. Um genau zu sein ist die Farbvariante blau-schwarz. Das Design wirkt sehr modern und gefällt unserem Testprobanden sehr gut. Mit diesem Look kann der Schulrucksack auch noch in einer 5. oder 6. Klasse getragen werden. Nicht nur optisch kann das Modell von 4YOU daher punkten, er hat auch genügend Stauraum zu bieten. Mit einem Volumen von 30 l und vielen unterschiedlichen Fächern bietet der Schulrucksack einen Vorsprung im Gegensatz zu herkömmlichen Schulrucksäcken.

Der 4YOU Schulrucksack hat im großen Hauptfach genügend Platz für jede Menge Schulbücher. Zudem sind dort zwei weitere Innenfächer vorhanden, in denen u.a. Hefte, Schnellhefter und Ordner ihren Platz finden. Davor gibt es noch ein weiteres Fach, in dem sich andere nützliche Sachen, wie zum Beispiel Brotdosen, Mäppchen oder andere Gegenstände unterbringen lassen. Praktische Details wie Handyfach und Kopfhörerausgang runden das tolle Stauvermögen ab. Wir raten jedoch davon ab, Kinder auf dem Schulweg mit Kopfhörern im Ohr laufen zu lassen, da sie so nicht ausreichend Gefahren im Straßenverkehr erkennen können. Links und rechts außen befindet sich jeweils ein Netz, welche als Getränkehalter gedacht sind. Die Spannung ist gut und es passen sogar große Flaschen hinein. Sehr schön ist der abnehmbare und verstellbare Brustgurt. Die Schultergurte sind körpergerecht geformt, gepolstert und den jeweiligen Träger optimal anpassbar. Der Jump eignet sich nicht nur als Schulrucksack, sondern auch als optimaler Outdoor-Rucksack für Ausflüge wie Wanderungen, etc.

Der Tester empfindet die Gurte als sehr komfortabel und angenehm zu tragen. Die gepolsterten Schultergurte reiben zudem nicht die Haut auf. Das ist ein großer Vorteil, da viele- besonders schwere Schulrucksäcke- mit den Gurten die Arme aufreiben. Sehr schön: Dank des 4-fach höhenverstellbaren Tragesystems ErgonomicPLUS wächst der 4YOU Schulrucksack mit. Auch für einen optimalen Stand wurde gesorgt, denn der Schulrucksack hat einen schmutz- und wasserabweisenden Boden mit Standfüßen. Dank der Oralite-Reflexstreifen ermöglicht der 4YOU Schulrucksack auch eine Sichtbarkeit im Dunkeln. Wer auf Nummer sicher gehen will, der sollte nachträglich weitere Reflektoren anbringen. Ob voll befüllt oder nur mit wenig Schulsachen, der Schulrucksack macht in allen Testsituationen eine sehr gute Figur. Während des Tragens war der 4YOU Schulrucksack angenehm zu tragen. Die gute Polsterung erfüllt dabei immer sehr gut ihren Zweck. Dank der verschiedenen Einstellmöglichkeiten sitzt der Schulrucksack dabei optimal am Körper. Zu schwer sollten Rucksäcke jedoch generell nie sein, da ansonsten auf Dauer Rückenschäden entstehen können. Auch Nässe scheint dem Schulrucksack nichts auszumachen, denn selbst bei 30 Minuten Wasseraufprall sind innen immer noch alle Hefte und Bücher trocken. Zudem wirken alle Materialien generell widerstandfähig und solide verarbeitet. Ein schneller Verschleiß ist hier nicht zu erwarten. Ob wir hier eines besseren belehrt werden, können erst die Nachtests zeigen. Unser Testproband ist jedenfalls bis jetzt insgesamt sehr begeistert und hat bislang nichts zu bemängeln.

Fazit: Ob Design, äußere und innere Merkmale oder Trageigenschaften, der Jump überzeugte im Test auf ganzer Linie. Der 4YOU Rucksack ist ein moderner und zugleich vielseitiger Schulrucksack für Grund- und Gesamtschüler. Im Test konnte der Schulrucksack vor allem in Sachen Optik und Geräumigkeit überzeugen. Auch die Funktionen und Beschaffenheit haben letztendlich zu unseren 5 Sternen beigetragen. Alles in allem ist der Schulrucksack seine derzeit rund 99 EUR absolut wert und nicht nur auf dem Schulhof ein sehr guter Begleiter. Auch für Ausflüge eignet sich der Schulrucksack sehr gut.

Mehr Informationen zum Produkt gibt es HIER